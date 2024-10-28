В Харькове в результате вражеского удара ранения получили семь человек: продолжаются аварийно-спасательные работы. Фото и видео

Террористические войска России ночью 28 октября обстреляли Харьков авиационными бомбами, в очередной раз попав рядом с жилыми домами. В результате атаки пострадали семь мирных жителей, в том числе подросток.

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До утра в городе продолжались аварийно-спасательные работы. Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций, публикуя фото и видео с места очередного военного преступления РФ.

"Харьков. Ночью враг атаковал город, есть пострадавшие: предварительно, ранения получили семь человек, из них один ребенок", – говорится в посте.

В результате российского авиационного удара в одном из районов Харькова частично разрушены квартиры на верхнем этаже девятиэтажного жилого дома. Также в здании выбиты окна.

На месте попадания работали психологи ГСЧС, оказывавшие необходимую помощь людям.

Утром в городе продолжались аварийно-спасательные работы. К ликвидации последствий привлекли более 25 спасателей и шесть единиц техники ГСЧС.

Мэр города Игорь Терехов уточнил, что все эти люди пострадали в Холодногорском районе. Среди раненых – девушка 16 лет. В пораженной многоэтажке повреждено перекрытие между восьмым и девятым этажами, разрушены три квартиры.

Ранее мэр отметил, что накануне вечером Россия ударила КАБами по Шевченковскому, Киевскому и Салтовскому районам города, в результате чего получили ранения шесть человек. Спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко уточнил, что ночью в понедельник враг обстрелял город двумя фугасными авиабомбами из УМПК с территории Белгородской области РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 октября Россия ударила по Харьковщине баллистическими ракетами. Было попадание на открытой территории в Харьковском районе, обошлось без пострадавших.

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