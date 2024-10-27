Россия ударила КАБами по нескольким районам Харькова: есть разрушения и пострадавшие

Российские оккупанты вечером в воскресенье, 27 октября, ударили КАБами по Харькову. Под вражеской атакой оказались Шевченковский, Киевский и Салтовский районы города. Известно о трех пострадавших.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram. По предварительной информации, было четыре удара по городу.

В Салтовском районе в результате прилета поврежден частный дом, пострадала женщина, сообщил городской глава. В Шевченковском районе также зафиксировано повреждения частных домов. В этом районе пострадали два человека – 51-летний мужчина и 76-летняя женщина. Их госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее сообщилось, что российские захватчики 27 октября трижды атаковали село Дмитровка в Николаевской области FPV-дронами. Один из них попал в гражданского человека на мопеде: он погиб на месте. Также россияне с самого утра терроризируют артиллерией и беспилотниками Херсонщину, известно о пострадавших и погибших.

Днем ранее, 26 октября, войска РФ сбросили авиабомбы на Константиновкув Донецкой области. В результате вражеского авиаудара погиб один человек. Ранения получили трое полицейских.

В Сумской области в результате российской атаки "Шахедами" вспыхнули пожары в нескольких населенный пунктах и в областном центре. Спасатели тушили пожары в жилых домах, враг поразил объекты энергетики, а в Сумах был ранен охранник административного здания.

А на Черниговщине оккупанты ударили по селу в приграничье, в результате атаки есть пострадавший.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины в течение ночи и утра 27 октября отразили очередную массированную воздушную атаку РФ, уничтожив 41 беспилотник. Еще десятки дронов упали под действием средств радиоэлектронной борьбы.

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