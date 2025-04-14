100 тыс. военных, 13 тыс. мирных жителей и более 600 детей: в CBS оценили потери Украины в войне, Зеленский заявил о 'самой высокой цене'

Во время захватнической войны со стороны страны-террористки России украинский народ продолжает платить высокую цену за собственное выживание. В борьбе с агрессором Украина отдает самое ценное – жизнь собственных людей.

Видео дня

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью CBS News. Он отметил, что американский лидер Дональд Трамп должен быть на стороне Украины.

"Наш народ платит самую высокую цену. Нет более высокой цены. Мы отдали все наши деньги – все, что у нас есть с точки зрения финансов. Но самое главное, мы отдали (жизнь – Ред.) наших людей", – сказал Зеленский.

Как отмечает издание CBS News, Россия каждый день атакует украинские города. Оккупанты убили до 100 тысяч украинских военных, 13 тысяч мирных жителей и более 600 детей. Также российские захватчики совершили 780 атак на медицинские учреждения и 1700 – на школы.

В интервью Зеленский подчеркнул, что в США преобладают российские нарративы, являющиеся результатом информационной политики Москвы на Вашингтон.

"Я считаю, к сожалению, российские нарративы преобладают в США. Как можно быть свидетелем наших потерь и наших страданий, понимать, что делают россияне, и все еще верить, что они не агрессоры, что не они начинали эту войну? Это говорит об огромном влиянии информационной политики России на Америку, на политику США и политиков США", – отметил гарант.

Он считает неправильным то, что США придерживаются нейтральности в российско-украинской войне.

"Президент Трамп как сильный президент сильной страны должен быть на стороне Украины... Я считаю неправильным то, что Америка хочет быть нейтральной", – резюмировал украинский лидер.

Напомним, Владимир Зеленский пригласил Дональда Трампа приехать в Украину, чтобы своими глазами увидеть, как живут простые люди. Украинский лидер пояснил, что перед любыми решениями со стороны США по переговорам нужно пообщаться с украинцами и военными. Зеленский убежден, что только таким образом Трамп поймет, что натворил диктатор Путин.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп высказался по поводу переговорного процесса с Россией и Украиной. Глава Белого дома заверил, что диалог проходит положительно. По его словам, уже скоро будет ясен результат переговоров. Трамп выразил уверенность, что дипломатический процесс приведет к результатам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!