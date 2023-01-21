Оккупанты убили еще трех мирных жителя Донбасса

Российские военные преступники продолжают совершать преступления против мирных жителей Украины. Войска РФ обстреливают населенные пункты и убивают гражданских.

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Только за прошедшие сутки 20 января террористы убили три человека в Донецкой области. Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, жертвами российских оккупантов стали жители Бахмута и один человек в поселке Желанное. Еще 4 человека в области получили ранения.

Кириленко отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Также глава ОВА заверил, что каждый российский военный преступник будет наказан.

Всего же с начала полномасштабного вторжения жертвами российской армии стали 1316 человек в Донецкой области. Еще около 2870 человек получили ранения.

Напомним, 20 января российские войска снова обстреляли освобожденную часть Херсонской области. В результате обстрела пострадали два человека: мальчик получил ранение, еще одному мужчине оторвало ногу.

Ранее сообщалось, что воины Национальной гвардии Украины ночью под обстрелами эвакуировали из Бахмута группу гражданских, обратившихся за помощью. Людям пришлось покинуть родной город, потому что российский террор стал невыносимым.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский парламент 19 января большинством голосов депутатов принял резолюцию о создании специального международного трибунала для привлечения к ответственности всех виновных в преступлениях против Украины.

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