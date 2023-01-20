Войска РФ обстреляли Херсонщину: ранен подросток, тяжелую травму получил мужчина

В пятницу, 20 января, российские войска снова обстреляли освобожденную часть Херсонской области. В результате обстрела пострадали два человека: мальчик получил ранение, еще одному мужчине оторвало ногу.

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Об этом сообщил глава Херсонской областной военно-гражданской администрации Ярослав Янушевич. Он заверил, что раненые получают всю необходимую медицинскую помощь.

"Херсонщина. Оккупанты обстреляли два населенных пункта. Во время артиллерийской атаки поселка Антоновка получил ранение 15-летний мальчик. Из-за обстрела села Новодмитровка Александровского района пострадал один мужчина – ему оторвало ногу. Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь", – написал Янушевич.

Также, по информации главы Херсонской ОВА, российские оккупанты атаковали Днепровский район Херсона. Враг ударил по частному дому. Из-за попадания вражеского снаряда дом загорелся. Пожар ликвидировали спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия. К счастью, эта атака россиян обошлась без пострадавших – дом был пуст.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 2023 году российские оккупанты продолжают обстреливать освобожденный от них Херсон. В частности, 9 января захватчики ударили по жилому кварталу города, в результате чего один человек погиб.

После обеда 10 января захватчики совершили новый обстрел. На этот раз разрушения получил многоквартирный дом и инфраструктура города.

11 января в результате очередных российских обстрелов в Херсоне загорелся перинатальный центр. Мощной взрывной волной выбило окна в детском отделении и повредило врачебный кабинет. Пострадала сотрудница перинатального центра.

15 января захватчики ударили по зданию, где работали представители Красного Креста, а также попали в детский центр и общежитие. В результате атаки на месте возник серьезный пожар.

А 16 января вражеские снаряды попали в детское медучреждение. В здании было выбито около 30 окон. К счастью, корпус оказался пуст.

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