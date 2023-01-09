Оккупанты ударили по жилому кварталу Херсона: один человек погиб
Российские оккупационные войска ежедневно обстреливают освобожденный Херсон. В понедельник, 9 января, захватчики ударили по жилому кварталу города.
В результате этого погиб один человек. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
"Кровавые российские оккупанты продолжают убивать мирных херсонцев!" – подчеркнул он.
По его словам, сегодня вражеская артиллерия в очередной раз била по жилому кварталу города.
"Этим обстрелом рашисты отобрали жизнь одного человека, еще одна женщина получила сквозное ранение обломками российских снарядов. В настоящее время за ее жизнь борются врачи", – отметил председатель Херсонской ОВА.
Стоит отметить, что в ночь на понедельник, 9 января, российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры в Херсоне. В частности, под удар попало одно из предприятий – там вспыхнул пожар.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне оккупанты обстреляли Херсон зажигательными снарядами. После ночной атаки люди находили обломки снарядов у домов.
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