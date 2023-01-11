Войска РФ ударили по перинатальному центру в Херсоне, вспыхнул пожар. Видео

В среду, 11 января, российские военные снова обстреляли освобожденный от них Херсон. В результате обстрела загорелся перинатальный центр.

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Об этом сообщил глава Херсонской областной военно-гражданской администрации Ярослав Янушевич. Он отметил, что, по предварительной информации, жертв обстрела нет (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Из-за взрыва выпущенного врагами снаряда в Херсоне загорелся перинатальный центр. Мощной взрывной волной выбило окна в детском отделении и повредило один из врачебных кабинетов. По предварительной информации, работники центра, пациентки и дети живы и невредимы", – написал Ярослав Янушевич.

По его словам, специалисты устраняют последствия атаки оккупантов против женщин с младенцами и медиков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 2023 году российские оккупанты продолжают обстреливать освобожденный от них Херсон. В частности, 9 января захватчики ударили по жилому кварталу города, в результате чего один человек погиб.

После обеда 10 января захватчики совершили новый обстрел. На этот раз разрушения получил многоквартирный дом и инфраструктура города.

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