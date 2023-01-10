Вражеский снаряд прилетел прямо во двор многоэтажки: оккупанты снова ударили по Херсону, есть раненый. Фото

Российские оккупанты ежедневно обстреливают освобожденный в ноябре Херсон. После обеда 10 января захватчики совершили новый обстрел, разрушениям подвергся многоквартирный дом и инфраструктура города.

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Ранен один из местных жителей. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

"Херсон. Очередной обстрел города, очередное разрушение жилья и инфраструктуры. Ранен местный житель. Вражеский снаряд прилетел прямо во двор многоквартирного дома. На месте прилета воронка, которая сразу наполнилась водой. Вероятно, повреждены сети", – написал заместитель председателя ОПУ Кирилл Тимошенко.

Он показал пострадавший во время обстрела дом и заполненную водой воронку от вражеского снаряда. По словам Тимошенко, взрыв был такой силы, что на верхние этажи многоэтажки в окна залетала земля.

"Земля с места падения снаряда летела до последнего этажа. В доме разрушены балконы и вылетели окна", – отметил Тимошенко.

Напомним, накануне после российских обстрелов на месте прилета начался пожар. Погиб один человек.

Также били по Херсону захватчики и 8 января. В тот день по городу враг запустил зажигательные снаряды. К счастью, никто не погиб.

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