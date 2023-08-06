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Оккупанты убили главную бухгалтершу Купянского РВА на Харьковщине. Фото

Екатерина Белоброва
War
2 минуты
12,9 т.
Оккупанты убили главную бухгалтершу Купянского РВА на Харьковщине. Фото

Российские оккупанты нанесли очередной удар по Харьковщине – на этот раз ракеты упали в населенных пунктах Купянского района. Одна из них убила 65-летнюю Валентину Шевченко, которая работала бухгалтером в военной районной администрации. 

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Трагическое известие опубликовал заместитель главы Купянской РВА Андрей Канашевич у себя на Facebook. В эпитафии он указал, что сотрудники будут всегда вспоминать погибшую от рук военных преступников, как искреннего, порядочного и принципиального человека.

"Наша поддержка и искренние соболезнования родным и близким Валентины Петровны. Светлая память и царство небесное", – указано в некрологе.

Оккупанты убили главную бухгалтершу Купянского РВА на Харьковщине. Фото
Оккупанты убили главную бухгалтершу Купянского РВА на Харьковщине. Фото

В результате утренних обстрелов сел Путниково, Подолы и самого Купянска пострадали трое человек. Разрушено несколько частных домов, где проживали люди.

"При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)", – указали в правоохранительном ведомстве, подчеркнув, что все, отвестсвенные за смерти и страдания украинцев, понесут наказание.

Оккупанты убили главную бухгалтершу Купянского РВА на Харьковщине. Фото
Оккупанты убили главную бухгалтершу Купянского РВА на Харьковщине. Фото
Оккупанты убили главную бухгалтершу Купянского РВА на Харьковщине. Фото

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