Оккупанты убили главную бухгалтершу Купянского РВА на Харьковщине. Фото

Российские оккупанты нанесли очередной удар по Харьковщине – на этот раз ракеты упали в населенных пунктах Купянского района. Одна из них убила 65-летнюю Валентину Шевченко, которая работала бухгалтером в военной районной администрации.

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Трагическое известие опубликовал заместитель главы Купянской РВА Андрей Канашевич у себя на Facebook. В эпитафии он указал, что сотрудники будут всегда вспоминать погибшую от рук военных преступников, как искреннего, порядочного и принципиального человека.

"Наша поддержка и искренние соболезнования родным и близким Валентины Петровны. Светлая память и царство небесное", – указано в некрологе.

В результате утренних обстрелов сел Путниково, Подолы и самого Купянска пострадали трое человек. Разрушено несколько частных домов, где проживали люди.

"При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)", – указали в правоохранительном ведомстве, подчеркнув, что все, отвестсвенные за смерти и страдания украинцев, понесут наказание.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские правоохранители сообщили о подозрении еще одному военнослужащему РФ. Злоумышленник во время оккупации Вышгородского района Киевской области издевался над гражданскими и пытался изнасиловать девушку, которая из-за этого была вынуждена прятаться по подвалам.

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