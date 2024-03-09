Оккупанты убили мирного жителя Часового Яра, повреждены многоэтажки. Фото

Российские захватчики, начавшие полномасштабную войну против Украины под предлогом "защиты Донбасса", продолжают стирать с лица земли города и села Донетчины. Днем 9 марта захватчики обстреляли Часов Яр, убив там гражданского мужчину и повредив многоэтажки.

Также под вражескими обстрелами с утра находится Очеретино: там ранения получили по меньшей мере один человек. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Так, россияне 9 марта покрыли артиллерийским огнем Времен Яр: известно об одной жертве вражеского обстрела.

"Сегодня город снова попал под огонь вражеской артиллерии – смертельное ранение получил 46-летний мужчина. Повреждены 2 многоэтажки", – рассказал Филашкин.

Досталось 9 марта и селу Очеретино. В результате обстрелов там ранен гражданский, повреждения получили частные жилые дома.

"Точные последствия обстрелов устанавливаем", – отметил глава Донецкой ОВА.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне обстреляли Пивденное, Северск и Бердичи в Донецкой области. Известно о четырех раненых среди гражданского населения.

В течение суток захватчики несколько раз обстреляли Волчанск разными видами вооружения. В частности, днем 8 марта они атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль, в котором ехали муж с женой. Авто сгорело дотла, супруги погибли. Повреждения вследствие вражеских атак получили жилые дома и объекты инфраструктуры, в частности, детский сад.

Также вечером 8 марта захватчики обстреляли Херсон. Они попали по многоэтажке. Пострадал 7-летний мальчик.