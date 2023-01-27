Оккупанты убили жительницу Михайловки Запорожской области за проукраинскую позицию: тело нашли с 15 пулевыми ранениями. Фото

В оккупированной Михайловке в Запорожье российские террористы похитили из дома и убили местную жительницу за то, что она не пошла на сотрудничество с врагом и имела проукраинскую позицию. Ее тело, изрешеченное пулями, нашли недалеко от блокпоста между населенными пунктами Каменское и Васильевка.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Риа-Мелитополь". Отмечается, что на теле женщины обнаружили более 15 огнестрельных ранений.

Женщину похитили 7 декабря прошлого года. В ее дом ворвалось около 10 оккупантов вместе с силовиками ФСБ. Перевернув все в доме, террористы вывезли его в неизвестном направлении.

Родные женщины сообщили о похищении в полицию, там открыли уголовное производство.

Больше деталей об украинке и ее судьбе рассказал корреспондент OBOZREVATEL из Запорожья.

До войны женщина работала в местном собесе. Когда в поселок пришли оккупанты, она на сотрудничество с ними не пошла.

Женщина стояла на украинской позиции, поддерживала ВСУ, поэтому неоднократно получала предупреждения от представителей самопровозглашенной "власти".

Как уточнил корреспондент, ее похитили 6 января. Соседи видели, как его из дома под руки выводили сотрудники российской ФСБ.

На следующий же день сын стал ее искать. Он также обратился через соцсети с просьбой предоставить информацию, с кем можно связаться, чтобы вернуть мать домой.

Однако его поиски не принесли никакого результата.

25 января террористы неожиданно привезли женщину домой, приказали собрать одну сумку с вещами, поскольку ее будут депортировать.

А уже в пятницу, 27 января сыну позвонили по телефону и сказали, что его мать находится в морге в Запорожье.

Украинские правоохранители открыли уголовное производство. Устанавливаются детали происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты усилили репрессии во временно захваченных городах и селах Запорожской области. Они хотят заставить украинцев брать паспорта страны-агрессора, а не соглашающихся похищают. Жители оккупированной части региона стали все чаще исчезать, захватчики увозят людей и незаконно содержат в тюрьмах или подвалах.

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