Оккупанты ударили артиллерией и дронами-камикадзе по Никополю: повреждены частные дома. Фото

Российские оккупанты утром 16 июня нанесли удары по Никополю на Днепропетровщине. Райцентр захватчики атаковали тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе.

Видео дня

Повреждены частные дома, вспыхнул пожар. Подробности раскрыл глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Он рассказал, что по Марганцу и Никополю захватчики били еще вечером 15 июня. Ночь в области прошла тихо, а с утра райцентр снова оказался под вражеским ударом.

"Враг применял тяжелую артиллерию. А еще ударил дронами-камикадзе. Произошел пожар. Повреждены 10 частных домов и 4 хозяйственные сооружения. Изуродованы газопроводы и линия электропередач. Люди уцелели", – отметил Лысак.

Глава Днепропетровской ОВА также показал последствия нового террора россиян на фото.

Напомним, накануне вечером оккупанты нанесли удар по Полтавщине. В облцентре прогремели четыре взрыва, громко было и в Полтавском районе. Однако впоследствии в Полтавской ОВА констатировали, что попаданий на территории области не зафиксировано.

Также сообщалось, что в Донецкой области 15 июня оккупанты обстреляли мирных жителей из "Смерча". В результате атаки три человека погибли, пятеро мирных жителей получили ранения.