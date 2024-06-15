В Донецкой области оккупанты обстреляли мирных жителей из 'Смерча': три жертвы, пятеро раненых

15 июня 2024 года российские оккупационные войска обстреляли село Улаклы в Волновахском районе Донецкой области из РСЗО "Смерч" с использованием кассетных боеприпасов. В результате атаки погибли три человека, еще пятеро получили ранения.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны – ч. 2 ст. 438 УК Украины.

По данным следствия, в результате вражеской атаки на месте погибли мужчина и женщина. Еще одна жительница умерла от полученных травм во время транспортировки в медицинское учреждение.

Пятеро граждан получили ранения разной степени тяжести. Мужчин доставили в больницу, где им предоставили квалифицированную медицинскую помощь.

В селе повреждены несколько домов и автомобилей.

Прокуроры принимают все возможные меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими вооруженными силами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российская оккупационная армия ежемесячно использует 3200-3500 управляемых авиабомб, направленных исключительно на удары по гражданскому населению и инфраструктуре. Цель окупантов – внушить страх в людей.

Напомним, ранее стало известно, что армия России ударила по Днепропетровщине артиллерией и запустила дрон-камикадзе. Никополь, Покровская и Мировская общины оказались под вражеским огнем утром 15 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска 14 июня обстреляли и нанесли авиаудары по ряду населенных пунктов Харьковщины. Один из вражеских снарядов прилетел вблизи детского сада в Купянском районе, в результате чего погибла женщина.

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