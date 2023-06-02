Оккупанты ударили авиабомбами по дому на Харьковщине: погибли два человека, ранен ребенок

Российские оккупанты совершили очередное военное преступление против украинского народа. Они ударили авиабомбами по дому на Харьковщине. В результате, погибли два человека. Кроме того, ранен ребенок.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, удар был нанесен авиационными бомбами.

"Враг снова нанес удар двумя управляемыми авиационными бомбами по пгт Ковшаровка Купянского района. Поврежден жилой дом. К сожалению, 2 человека погибли – пожилой мужчина и женщина", – сообщил Синегубов.

Кроме того, по его словам, ранения получили 3 женщины и 3-летний мальчик.

"В настоящее время на месте работают экстренные службы. Информация уточняется", – добавил Синегубов.

Отметим, войска РФ ударили ракетами по Харьковщине вечером 2 июня. Прилеты двух вражеских ракет были зафиксированы вблизи Змиевской громады Чугуевского района, предварительно без значительных разрушений и жертв.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне, 1 июня, оккупанты нанесли удар по промышленному объекту в Харькове. Из-под завалов спасатели вытащили женщину. По предварительным данным, значительных травм она не получила.

На объекте в Индустриальном районе, куда попали ракеты россиян, были разрушения, но возгораний не было зафиксировано.