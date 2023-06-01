Оккупанты нанесли удар по промышленному объекту в Харькове: из-под завалов вытащили женщину

Российские оккупационные войска днем в четверг, 1 июня, атаковали Харьков. Вражеские ракеты были нацелены на промышленный объект.

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Это подтвердил харьковский городской голова Игорь Терехов. На своем канале в Telegram он написал, что из-под завалов вытащили женщину. Она чудом спаслась и осталась невредимой.

"Предварительно, не пострадала, но врачи все равно ее осмотрят", – сообщил мэр.

На объекте в Индустриальном районе, куда попали ракеты россиян, есть разрушения, но возгораний зафиксировано не было.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что попаданий около 14:00 было два. Женщине, оказавшейся под завалами, 63 года.

"Медики провели осмотр, в госпитализации пострадавшая не нуждается", – написал чиновник в Telegram.

Как писал OBOZREVATEL:

– В ночь на 1 июня, в День защиты детей, ВС РФ атаковали Киев ракетами. Жертвами стали три человека – 9-летняя девочка, ее 34-летняя мама, а также 33-летняя женщина (информация уточнена полицией Киева). Еще 12 мирных жителей получили ранения.

– Жертвы пропаганды порадовались обстрелу Киева. Россияне-фанаты "СВО" назвали это "праздником" и призвали наносить как можно больше ракетных ударов по Украине.

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