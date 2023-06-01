"Взрывы в Киеве – это праздник": россияне обрадовались ударам по Киеву на День защиты детей, в результате которых погиб ребенок
Граждане страны-террориста России обрадовались очередному ночному обстрелу Киева, во время которого погибли мирные люди, в том числе, ребенок. Озверевшие россияне в очередной раз призвали наносить как можно больше ракетных ударов, чтобы убивать жителей мирных городов.
Также жители РФ цинично назвали убийство ребенка "уничтожением нацистских формирований". Свои неадекватные мысли россияне высказали в пропагандистских Telegram-каналах.
Пропитанные злостью и ненавистью россияне считают взрывы и убийства в мирных городах Украины "праздником". Граждане РФ фактически повторяют абсурдные заявления кремлевской пропаганды о том, что путинская армия якобы "сражается с нацистами".
Также российские террористы на комментарий о гибели детей заявили, что взрыв было очень мало и нужно бомбить Киев еще больше.
При этом неадекватные россияне выдали, что не Россия напала на Украину, а якобы Запад нападает на РФ, поэтому Москва якобы нуждается в "гарантиях неповторения нападений".
Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупационные войска атаковали Киев ракетами, в столице прозвучало много громких взрывов – более десяти лишь за несколько минут. Силы ПВО сбили вражеские цели, однако падение их остатков привело к разрушениям и, к сожалению, погибшим и травмированным, среди которых есть дети.
Ранее сообщалось, что жертвами российской атаки стали двое детей 5-6 и 12-13 лет. По уточненным данным полиции Киева, ночью четверга Россия убила 9-летнюю девочку (информация уточнена) и ее 34-летняя мама, а также 33-летняя женщина. Еще 12 человек получили ранения.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на вторник, 30 мая, оккупанты снова атаковали Киев. В украинской столице прогремели взрывы, работали силы противовоздушной обороны. К сожалению, в результате падения обломков БПЛА погибла 33-летняя женщина, еще 13 человек пострадали (в целом в области).
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!