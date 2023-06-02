В Харькове прогремели взрывы: первые детали
Около 17 часов 2 июня в Харькове прогремели взрывы. Воздушная тревога в это время в регионе не была объявлена, сирена зазвучала через несколько минут после взрывов.
Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL из облцентра. Мониторинговые каналы пишут о пусках С-300 по Харьковской области из Белгородской области.
Корреспондент OBOZREVATEL сообщает о взрывах в Харькове около 17 часов.
Информацию об атаке подтвердил также бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель".
"Находитесь в укрытиях! Враг наносит удары!" – написал он в 17:09.
Где-то в это время в регионе начала звучать воздушная тревога.
Через пять минут Мельник отметил, что ракет в воздухе над Харьковом нет, но угроза остается.
"Не покидайте укрытие до отбоя воздушной тревоги!" – призвал он.
По данным мониторинговых каналов, враг атаковал Харьковщину ракетами С-300.
"Были пуски С300 по Харьковщине. Угроза ЗРК/ОТРК для областей, в которых объявлена воздушная тревога", – говорится в одном из сообщений от 17:11.
Об отбое баллистической угрозы канал сообщил в 17:40.
Тем временем в Белгороде местные каналы радостно сообщают о пусках С-300 из города. Они не могут определиться, "вылеты" это или "работа ПВО", но с воодушевлением упоминают о "взрывах в Харькове".
"Над городом видны следы после громких звуков. Предварительно, это были вылеты. В Харькове сообщают о взрывах", – гласит сообщение в одном из пабликов Белгорода.
Напомним, накануне, 1 июня, оккупанты нанесли удар по промышленному объекту в Харькове. Из-под завалов спасатели вытащили женщину. По предварительным данным, значительных травм она не получила.
На объекте в Индустриальном районе, куда попали ракеты россиян, были разрушения, но возгораний не было зафиксировано.
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