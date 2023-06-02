В Харькове прогремели взрывы: первые детали

Около 17 часов 2 июня в Харькове прогремели взрывы. Воздушная тревога в это время в регионе не была объявлена, сирена зазвучала через несколько минут после взрывов.

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Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL из облцентра. Мониторинговые каналы пишут о пусках С-300 по Харьковской области из Белгородской области.

Корреспондент OBOZREVATEL сообщает о взрывах в Харькове около 17 часов.

Информацию об атаке подтвердил также бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель".

"Находитесь в укрытиях! Враг наносит удары!" – написал он в 17:09.

Где-то в это время в регионе начала звучать воздушная тревога.

Через пять минут Мельник отметил, что ракет в воздухе над Харьковом нет, но угроза остается.

"Не покидайте укрытие до отбоя воздушной тревоги!" – призвал он.

По данным мониторинговых каналов, враг атаковал Харьковщину ракетами С-300.

"Были пуски С300 по Харьковщине. Угроза ЗРК/ОТРК для областей, в которых объявлена воздушная тревога", – говорится в одном из сообщений от 17:11.

Об отбое баллистической угрозы канал сообщил в 17:40.

Тем временем в Белгороде местные каналы радостно сообщают о пусках С-300 из города. Они не могут определиться, "вылеты" это или "работа ПВО", но с воодушевлением упоминают о "взрывах в Харькове".

"Над городом видны следы после громких звуков. Предварительно, это были вылеты. В Харькове сообщают о взрывах", – гласит сообщение в одном из пабликов Белгорода.

Напомним, накануне, 1 июня, оккупанты нанесли удар по промышленному объекту в Харькове. Из-под завалов спасатели вытащили женщину. По предварительным данным, значительных травм она не получила.

На объекте в Индустриальном районе, куда попали ракеты россиян, были разрушения, но возгораний не было зафиксировано.