Оккупанты ударили дронами и артиллерией по Днепропетровщине: пострадали шесть человек. Фото

Страна-террорист продолжает обстреливать украинские города. Десятки атак в течение понедельника, 11 августа, пережила Днепропетровская область. Больше всего – Никопольский район. По нему враг бил FPV-дронами и артиллерией.

Об этом сообщил глава ОГА Сергей Лысак. Он также рассказал, что был атакован Никополь, а также Марганецкая, Покровская, Мировская и Червоногригорьевская громады. Во время обстрела пострадали шесть человек.

В Марганецкой громаде ранены двое мужчин, обоих госпитализировали. Один из них – "тяжелый".

В самом Никополе трое пострадавших. Это женщины 60 и 64 лет и 66-летний мужчина. Все на амбулаторном лечении. Также пострадал 84-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно.

"Возникли несколько пожаров. В частности, огонь уничтожил один частный дом и крышу другого, гараж, 3 хозяйственные постройки. Повреждены 5 домов и многоэтажка. Изуродованы 2 предприятия. Зацепило газопровод, 3 легковушки, еще одно авто – полностью разбито", – говорится в сообщении.

Кроме того:

– По Грушевской общине Криворожского района противник попал беспилотником. Там загорелась сухая трава.

– БПЛА попал и по Новопавловской общине, что на Синельниковщине. Поврежден частный дом.

Напомним, что накануне, 10 августа, Россия обстреляла автовокзал в Запорожье. К сожалению, во время обстрела есть пострадавшие. В городе был атакован объект транспортной инфраструктуры и клиника.

В ночь на 11 августа Силы обороны Украины обезвредили 59 российских ударных и имитационных беспилотников. В то же время произошли попадания дюжины БПЛА в ряде локаций и зафиксированы последствия от падения обломков.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия начала активнее применять дроны, пытаясь сделать их более смертоносными из-за увеличения боевой части: сейчас она достигает 90 кг и может еще больше вырасти. По словам военного эксперта Владислава Селезнева, фактически сегодня "Шахеды" по масштабам разрушений мало чем уступают российским ракетам.

