Оккупанты ударили дроном по машине на Сумщине: пострадали парень и девушка

Страна-террорист не прекращает атаковать мирное население Украины. В воскресенье, 22 марта, оккупанты ударили дроном по машине на Сумщине.

Пострадали два человека, парень и девушка. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров.

"Вражеский дрон попал в гражданскую машину на Шосткинщине. В Березовской общине пострадали 13-летний парень и 18-летняя девушка, которые находились в автомобиле", – говорится в сообщении.

Чиновник рассказал, что сейчас пострадавших обследуют медики, им оказывается необходимая помощь.

"Будьте осторожны во время воздушных тревог. Находитесь в безопасных местах", – подчеркнул Григоров.

Напомним, что в воскресенье, 22 марта,российские войска также осуществили массированную атаку ударными беспилотниками по югу Одесской области. Под удар попали объекты гражданской инфраструктуры, в частности фермерское хозяйство и зерновые склады.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 22 марта российские оккупанты атаковали дронамиКиевскую область. Под ударом оказалась Броварская громада.

