Оккупанты ударили КАБами по Запорожскому району: есть погибший
Российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожскому району. Атака пришлась на поселок Камышеваха, где зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры и возгорания.
В результате обстрела погиб человек. Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров в официальном Telegram-канале.
В результате авиаудара разрушены частные жилые дома и повреждены нежилые сооружения. На месте попадания возник пожар, который пришлось ликвидировать спасателям.
Жертвой атаки стал 53-летний мужчина. Информация о возможных пострадавших уточняется. Последствия разрушений и масштабы повреждений еще устанавливаются.
Россия продолжает обстреливать Запорожье, нанося удары по критической инфраструктуре города. В результате атаки в некоторых районах наблюдаются перебои с электроснабжением.
