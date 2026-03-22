Оккупанты ударили КАБами по Запорожскому району: есть погибший

Российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожскому району. Атака пришлась на поселок Камышеваха, где зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры и возгорания.

В результате обстрела погиб человек. Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров в официальном Telegram-канале.

В результате авиаудара разрушены частные жилые дома и повреждены нежилые сооружения. На месте попадания возник пожар, который пришлось ликвидировать спасателям.

Жертвой атаки стал 53-летний мужчина. Информация о возможных пострадавших уточняется. Последствия разрушений и масштабы повреждений еще устанавливаются.

Россия продолжает обстреливать Запорожье, нанося удары по критической инфраструктуре города. В результате атаки в некоторых районах наблюдаются перебои с электроснабжением.

