Оккупанты ударили по амбулатории на Херсонщине: пострадали трое гражданских

Утром 11 июля российская оккупационная армия нанесла удары по амбулатории на Херсонщине. В результате атаки три человека пострадали.

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Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура. Сейчас начато уголовное производство по факту совершения военного преступления.

По информации следствия, захватчики с помощью артиллерии осуществили обстрел населенного пункта в Херсонском районе около 8:20. В результате вражеской атаки пострадали: младшая медицинская сестра местной амбулатории, водитель медицинского учреждения и посетитель.

Гражданские получили ранения различной степени тяжести, их доставили в больницу с целью оказания медицинской помощи.

"Под процессуальным руководством Олешковской окружной прокуратуры начато уголовное производство по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Прокуроры вместе со следователями продолжают фиксацию последствий обстрелов и документирование военных преступлений, совершенных военнослужащими страны-агрессора.

В Херсонской ОВА обнародовали фото последствий российского удара по заведению здравоохранения в Белозерке.

"Из-за вражеской атаки в здании разбит фасад, кабинеты и выбиты стекла", – говорится в сообщении.

Напомним, 9 июля Россия нанесла очередные удары по правому берегу Херсонской области. В результате атаки оккупанты убили годовалого мальчика в селе Правдино. Враг ударил с дрона, когда он находился во дворе своего дома.

Как писал OBOZ.UA, Россия ночью 11 июля атаковала ударными дронами Чугуев на Харьковщине, а утром – сам Харьков. В результате ударов пострадали гражданские. Повреждена жилая застройка, предприятие и медицинские учреждения, в том числе роддом.

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