Атаковали дроном: оккупанты на Херсонщине убили годовалого мальчика. Фото

Днем 9 июля террористическая армия Россия нанесла очередные удары по правому берегу Херсонской области. Вследствие атаки россияне убили годовалого мальчика в селе Правдино.

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Оккупанты атаковали ребенка и пожилую женщину с дрона. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По информации ОВА, российские террористы оборвали еще одну детскую жизнь в селе Правдино Белозерской громады. Враг атаковал мирных жителей с дрона, когда они находились во дворе своего дома.

Прокудин отметил, что от полученных ранений ребенок погиб на месте. Бригада медиков оказала помощь 64-летней местной жительнице. У женщины диагностировали контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшая отказалась от госпитализации.

В Херсонской областной прокуратуре проинформировали, что российские оккупанты атаковали гражданский объект с помощью беспилотного летательного аппарата. Взрывное устройство попало во двор, где находился годовалый мальчик.

При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Прокуроры совместно со следователями продолжают фиксировать военные преступления, совершаемые военными РФ на территории Херсонской области.

Напомним, 9 июля российская террористическая армия нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине. Под вражеской атакой оказалась, в частности, Житомирская область, где зафиксированы разрушения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 июля Россия снова атаковала Украину ракетами и дронами различных типов. Враг задействовал в атаке 741 средство воздушного поражения, что стало абсолютным антирекордом за время полномасштабной войны. Силы ПВО обезвредили 718 из них.

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