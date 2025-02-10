Оккупанты ударили по Бериславу в Херсонской области: погиб мужчина

В понедельник, 10 февраля, российские оккупанты совершили атаку дроном по Бериславу на Херсонщине. В результате удара погиб 42-летний мужчина.

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Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура. Начато досудебное расследование.

"По данным следствия, утром 10 февраля 2025 года военнослужащие РФ совершили атаку дроном по одной из улиц в Бериславе. В результате сброса взрывчатки 42-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

Процессуальным руководством Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры совместно со следователями продолжают активно документировать военные преступления, совершенные российскими военными.

Напомним, 9 февраля армия РФ атаковала Никополь и другие населённые пункты Днепропетровщины. Из-за обстрелов пострадали четыре человека, повреждены АЗС и грузовик, админздание, пятиэтажка, десяток частных домов. Оккупанты применили тяжелую артиллерию, FPV-дроны и сбрасывали боеприпасы из БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 февраля стало известно, что в Херсонской области оккупанты обстреляли жилые кварталы из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов и беспилотников. В результате вражеской атаки пострадали пять человек, среди которых ребенок и полицейский вместе со служебной собакой.

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