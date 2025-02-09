Войска РФ обстреляли Херсонщину: среди раненых ребенок и кинолог со служебной собакой. Фото

За прошедшие сутки на Херсонщине оккупанты обстреляли жилые кварталы из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов и беспилотников. В результате атак РФ пострадали пять человек, среди которых ребенок и полицейский вместе со служебной собакой.

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На местах обстрелов следственно-оперативные группы собирали доказательства и документировали последствия вражеских атак со стороны оккупационных войск РФ. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Под вражеским огнем находились Херсон, Антоновка, Белозерка, Садовое, Огромное, Зеленовка, Благовещенское, Приднепровское, Понятовка, Берислав, Новоберислав, Новорайск, Гавриловка и Михайловка.

В Днепровском районе Херсона российские солдаты ударили FPV-дроном возле блокпоста, в результате чего пострадал 33-летний херсонский полицейский-кинолог вместе со служебной собакой.

"Правоохранителя с взрывной травмой, обломочными ранениями рук и лица доставили в больницу, а пса с обломочными ранениями - в ветеринарную клинику", — отметили правоохранители.

Также из-за сброса взрывчатки в этом районе повреждения получили гражданский автомобиль.

Кроме этого, еще четыре человека получили ранения разной степени тяжести. С самого утра кафиры ударили по Центральному району областного центра. В результате обстрела были ранены две женщины 33 и 57 лет и 11-летний мальчик, их доставили в больницу. Во всех минно-взрывные травмы, контузии и острая реакция на стресс.

В полиции сообщили, что в населенных пунктах повреждения получили 36 объектов: четыре многоквартирных и 24 частных дома, три автомобиля, помещения банка, заводы, здания колледжа и университета.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам президента Владимира Зеленского, в течение уходящей недели Россия применила для атак более 1260 авиабомб, почти 750 ударных дронов и более 10 ракет различных типов. Под ударами окупантов находились мирные населенные пункты Сумщины, Херсонщины, Донетчины, Днепропетровщины и Харьковщины.

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