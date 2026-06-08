Оккупанты ударили по Днепропетровщине беспилотниками и артиллерией: пострадали четыре человека

Российские войска по меньшей мере 40 раз атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией. Разрушениям подверглись инфраструктура, многоэтажные и частные жилые дома, транспортная инфраструктура, кафе и офисное здание, а также автомобили в четырех районах области.

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Пострадали четверо мирных жителей, один из раненых находится в тяжелом состоянии. О последствиях вражеского террора рассказали начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Никопольский район

Под артиллерийскими и дроновыми ударами находились Никополь, Червоногригорьевская, Марганецкая и Покровская громады.

На местах попаданий возникли пожары. Изуродованы семь частных домов, хозяйственная постройка, гараж, авто.

В Никополе в результате атаки врага пострадали четыре человека.

"70-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Мужчины 47 и 62 лет и 90-летняя женщина на амбулаторном лечении", – рассказал Ганжа.

Днепровский район

В Днепре в результате атаки БпЛА повреждена транспортная инфраструктура, кафе, частный дом.

Синельниковский район

Под ударом оказались Шахтерская, Дубовиковская, Петропавловская, Зайцевская и Николаевская громады.

В Шахтерском в результате атаки FPV повреждены 4 многоэтажки и 4 авто.

В Дубовиковской громаде из-за удара дрона разрушениям подверглась хозяйственная постройка.

В Петропавловской громаде из-за обстрелов врага произошел пожар, повреждена инфраструктура.

В Зайцевской громаде дрон повредил частный дом.

Николаевская громада находилась под дроновыми атаками. В результате попаданий горели 6 автомобилей. Поврежден частный дом и инфраструктура.

Павлоградский район

В Павлограде в результате атаки БпЛА произошел пожар. Повреждены 6 авто и офисное здание.

Как рассказывал OBOZ.UA, Россия ночью атаковала Украину ударными дронами. Силы ПВО обезвредили 124 из 155 целей. 20 вражеских дронов достигли целей. Попадания зафиксированы на 17 локациях. Еще на шести упали обломки сбитых целей.

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