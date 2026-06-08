Россия ночью атаковала Украину ударными дронами: силы ПВО обезвредили 124 из 155 целей

В ночь на 8 июня Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 155 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 124 цели.

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Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

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Утром российские войска нанесли удары по Конотопу в Сумской области. Били по гражданской инфраструктуре, есть попадания в дома, в частности в многоэтажку.

По состоянию на 6 утра было известно о трех пострадавших, их забрали в реанимацию.

Под завалами многоэтажки может оставаться по меньшей мере один человек, на местепродолжается спасательно-поисковая операция.

Вследствие атаки половина города осталась без света.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне дрон оккупантов повредил здание хранилища отработанного ядерного топлива на Киевщине.

На вражеский удар оперативно отреагировал Зеленский, назвав атаку "превышением заоблачной наглости РФ" и призвав мир наказать Россию за удар.

Также оккупанты атаковали поселок Балабино на Запорожье. В результате вражеских ударов есть погибшие и разрушения.

Находился под российскими ударами и город Запорожье, из-за атаки он был частично обесточен, вспыхнул пожар, есть погибший.

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