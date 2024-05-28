Оккупанты ударили по Днепропетровщине, поврежден дом и спортклуб: есть пострадавший. Фото

Войска Российской Федерации ночью и утром 28 мая обстреливали Днепропетровскую область. Пострадал минимум один мирный житель, он в состоянии средней тяжести.

О вражеских атаках рассказал в своем Telegram-канале начальник ОГА (ОВА) Сергей Лысак. По его информации на 7:30, потерпевший есть в Мировской громаде.

Утром во вторник российские террористы ударили по райцентру и другим населенным пунктам ОТГ. Раненому мужчине 32 года, он госпитализирован.

Поврежден спортклуб, частный дом, авто, хозяйственная постройка.

В ночь на 28 мая в очередной раз оккупанты открывали огонь по Никопольщине. Противник применил тяжелую артиллерию и РСЗО "Град". Было четыре обстрела, сообщил Лысак.

Попадания были по самому Никополю, Марганецкой и Красногригоревской громадам. Возник пожар, который оперативно потушили спасатели. Люди уцелели.

Кроме того, в Новомосковском районе Днепропетровской области ночью работала наша противовоздушная оборона. Подраздел воздушного командования "Восток" сбил над территорией дрон-камикадзе "Шахед".

Как ранее сообщал OBOZ.UA, ночью 28 мая силы ПВО Украины обезвредили три из трех российских Shahed-131/136.

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