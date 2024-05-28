Силы ПВО уничтожили три 'Шахеда', которые оккупанты этой ночью запустили по Украине

Силы противовоздушной обороны Украины 28 мая обезвредили три российских дрона-камикадзе типа Shahed. Именно столько целей враг применил для ударов этой ночью.

Об этом рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Одещук. Ранее военные сообщали о движении ударных БПЛА с юга к столичному региону.

Отмечается, что ночью враг атаковал тремя ударными БПЛА типа Shahed-131/136 из района Приморско-Ахтарска, РФ. Подразделения ПВО уничтожили их в Запорожской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Ночью воздушную тревогу из-за угрозы дроновых ударов РФ объявляли для нескольких регионов. В ВС ВСУ сообщали о движении БПЛА через Херсонщину, Николаевщину, Запорожье, Днепропетровщину, Кировоградщину, Черкасщину. Под утро зафиксировали дрон и в Киевской области, который изменил движение назад к Черкасской.

По данным Днепропетровской ОВА, ночью подразделение воздушного командования "Восток" сбило "Шахед" в Новомосковском районе области.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 26 мая Россия осуществила массированную воздушную атаку по Украине, применив 45 целей, среди которых были два "Кинжала". Силы ПВО сбили все 12 крылатых ракет и 31 "Шахед".

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