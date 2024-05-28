По Украине распространяется воздушная тревога: войска России запустили 'Шахеды'

Российские оккупационные войска в ночь на вторник, 28 мая, запустили по украинским городам ударные дроны-камикадзе типа "Shahed". Угроза была для юго-восточных областей страны.

Об этом предупредили на официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Украинцев призвали быть в укрытиях.

По состоянию на 2:20 тревога была объявлена в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

Также воздушная тревога была на Харьковщине из-за угрозы применения российскими оккупантами авиационных ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, российские террористы нанесли авиаудар по селу Богуславка Изюмского района на Харьковщине. В результате атаки погиб один человек, еще 5 получили ранения, в том числе мальчики 9-ти и 12-ти лет.

В ночь на 26 мая оккупанты нанесли массированный удар по Украине с применением ракет и дронов-камикадзе. В Николаевской и Днепропетровской областях дроны повредили школы, медучреждение и жилые дома.

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