Оккупанты ударили по ферме на Черниговщине: погибла женщина, есть раненый. Фото

В среду, 27 мая, страна-агрессор атаковала село Лукнов в Черниговской области. В результате удара погибла работница свинофермы, еще один человек получил тяжелые травмы головы.

Тип вооружения, которым оккупанты нанесли удар, сейчас устанавливают. О последствиях атаки сообщил начальник Коропской поселковой военной администрации Александр Селиверстов.

Известно, что обстрел произошел в промежуток между 08:10 и 08:15. Под удар попали помещения местных агропредприятий в селе Лукнов Коропской общины. Значительные разрушения понесли свиноферма и ферма крупного рогатого скота.

Жертвой атаки стала работница свинофермы 1976 года рождения. Также тяжелые ранения головы получил тракторист предприятия 1986 года рождения. Медики транспортируют его в Черниговскую областную больницу для оказания неотложной помощи.

Сейчас правоохранители и профильные службы уточняют окончательные масштабы разрушений и все обстоятельства российского удара по гражданской инфраструктуре Черниговщины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что из-за массированной вражеской атаки на Киев в ночь с 23 на 24 мая были повреждены здания Киево-Могилянской академии. В результате российского обстрела пострадали пять учебных корпусов, научная библиотека, музей и культурно-художественный центр НаУКМА.

