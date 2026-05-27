Очередная порция лжи: ВСУ опровергли фейк РФ об оккупации Гранева на Харьковщине

Страна-агрессор Россия в очередной раз распространила новую порцию лжи о "победе" на фронте. На этот раз оккупанты похвастались якобы захватом села Гранів на Харьковщине.

Впрочем, украинские защитники опровергли заявления врага, подчеркнув, что населенный пункт находится под контролем ВСУ. Об этом сообщили на Facebook-странице 14-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины.

РФ продолжает распространять ложь

"Враг продолжает слабые попытки информационных акций, распространяя очередную порцию лжи. Сообщение российских ресурсов о якобы захвате села Гранив Дергачевской громады Харьковской области военнослужащими ВС РФ и "уничтожении" подразделений 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Сейчас украинские подразделения уверенно удерживают определенные рубежи обороны, сдерживают наступательные действия врага и наносят оккупантам значительные потери в живой силе и технике.

В то же время заявления российских пропагандистских ресурсов об "успешных штурмах" или "ближних боях" являются частью информационной кампании Кремля. Такие фейки направлены на сокрытие собственных неудач, попытки деморализовать украинское общество и создание очередной иллюзии "победы" для внутренней аудитории РФ.

"Село Гранив находится под контролем Вооруженных Сил Украины", – подчеркнули в 14-м армейском корпусе.

Наши военные призвали украинцев доверять только официальным источникам информации и не потреблять и не распространять вражеские фейки.

Напомним, накануне стало известно, что российские медиа распространяли ложную информацию о якобы захвате населенного пункта Рясное в Сумской области. Украинские защитники отреагировали и отметили, что населенный пункт находится под контролем ВСУ, добавив, что таким образом оккупанты пытаются компенсировать отсутствие реальных успехов на фронте информационными манипуляциями.

Как сообщал OBOZ.UA, российское министерство обороны нафантазировало себе очередную "победу" также в Сумской области. В ведомстве заявили о якобы захвате населенного пункта Мирополье. В то же время Вооруженные силы назвали информацию о продвижении оккупантов "откровенной ложью".

