Россия усилила ядерную риторику, но реальная угроза для Украины и стран НАТО совсем в другом: какой сценарий рассматривает агрессор

В последнее время ядерная риторика от России в адрес Украины и стран НАТО, исходящая не только от пропагандистов и говорящих голов, но и официальных лиц, усилилась в разы. Такой интенсивности угроз из Москвы не исходило уже давно, а совместные ядерные учения РФ и Беларуси и вовсе сделали эту тему №1 в информационном пространстве. Но насколько реалистичен сценарий применения Россией ядерного оружия против Украины или стран НАТО?

Прежде всего следует понимать, что вероятность российского удара ЯО никогда не будет стремиться к нулю. Не применить что-либо страна или диктатор могут только в том случае, если этого нет. При наличии же – такая вероятность будет всегда. Наша цель понять, насколько она мала или наоборот – велика.

Ядерный клуб и сдерживающий фактор

У каждой страны, владеющей ЯО и входящей в формальный ядерный клуб, имеется ядерная доктрина, которая описывает порядок применения этих средств поражения. Но помимо этого есть и неформальные сдерживающие факторы.

Одним из таких является неприемлемость применения ЯО в конвенционных войнах, что в некотором смысле отражается и уже юридически закреплено в доктринах.

Например, у большинства стран ядерного клуба четко приписано, что поводом применения ядерного оружия может послужить только атака по этим странам противника тем же ЯО. То есть, удар ядеркой в качестве ответной меры на равноценную агрессию. Но есть исключения.

Россия после пересмотра своей ядерной доктрины расширила возможности применения этих средств до уровня не просто ответной меры на равнозначные угрозы, а доведя до абсурда степень реакций. Так, если в воздушное пространство РФ вторгнется иностранный БПЛА, то это уже повод применения ТЯО.

На момент редактирования и утверждения новой версии ядерной доктрины РФ это был самый агрессивный документ из всех аналогичных в ядерном клубе. Но агрессивный еще не означает функциональный, поскольку Россия не способна вести исключительно независимую политику, ориентируясь постоянно как на реакцию стран ядерного клуба, так и союзников, которых нескрываемо раздражает апокалиптическая риторика Москвы.

То, что страны Запада не одобряют российскую воинственность, не удивительно. Но даже Китай и Индия критически отзываются о ядерной риторике Москвы, постоянно обращая на это внимание на самом высоком уровне.

Но что немаловажно, Россия, несмотря на бурлящую в ее информационном пространстве атмосферу ядерного пепла, уже давно смяла свою же ядерную доктрину и выкинула в мусорный бак.

За четыре с лишним года полномасштабной войны Украина не единожды направляла в сторону РФ дроны (рои дронов) и наносила удары по стратегическим объектам, предприятиям ВПК, аэродромам, складам, НПЗ, штабам, по Кремлю в конце концов:

– украинские морские дроны нанесли удар по Керченскому мосту;

– украинские дроны поразили загоризонтную радиолокационную станцию "Воронеж-ДМ" (в Краснодарском крае), которая входит в систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН) для обнаружения факта пуска межконтинентальных баллистических ядерных ракет;

– украинские дроны уничтожили большую часть боеспособной российской стратегической авиации, входящей в состав ядерной триады, в ходе операции СБУ "Паутина";

– украинские войска вошли в Курскую область в августе 2024 года и заняли более 1 000 км², контроль над которыми РОВ так и не смогли бы вернуть без помощи северокорейских войск;

– в мае Силы обороны Украины нанесли самый массированный удар по Москве.

Эти и многие другие примеры, которых сотни, согласно российской ядерной доктрине уже давно должны были бы послужить поводом применению как минимум тактического ядерного оружия, но этого не произошло.

Причина? Сдерживающий фактор конвенционной войны и последствия международной реакции стран ядерного клуба – особенно тех, от которых критично зависима Россия.

Да, это можно считать абстрактной причиной, но факт остается фактом – имея 1000 и 1 причину нанести тактический ядерный удар по Украине, согласно собственной ядерной доктрине, Россия этого не сделала. То есть, неформальный сдерживающий фактор имеет место быть и работает.

Но и это не единственная причина, сдерживающая Россию от применения ЯО.

Технический и техногенный коллапс

На сегодняшний день нет никакой уверенности в том, что технически и технологически деградирующая от года к году страна имела возможность в надлежащем состоянии содержать свой ядерный арсенал и проводить регулярное, энергозатратное обслуживание пусковых и средств доставки боевых частей.

Нет, это не говорит о том, что у России нет ядерного оружия. Но согласно многим свидетельствам подтверждает значительное техническое и технологическое ухудшение состояния и, главное, надежности российского арсенала.

В свою очередь новые, современные программы "не взлетают".

Например, печально известная ракета РС-28 "Сармат" (который не единожды триумфально высшим российским руководством и лично Путиным запускался в "серийное производство" и ставился на "боевое дежурство" после прохождения очередных "успешных испытаний") остается крайне ненадежной, сырой и небоеспособной.

В сентябре 2024 года на космодроме Плесецк прямо в шахте взорвалась в ходе испытаний МБР РС-28 "Сармат", а в ноябре 2025-го РС-28 потерпела крушение через несколько секунд после старта на ракетном полигоне "Ясный" в Оренбургской области.

На сегодня известно только об одном успешном испытании этой ракеты в 2022 году. Да и то только стартовой части, а вот относительно прилета ракеты на полигон-цель ничего неизвестно.

То есть, высока вероятность, что пуск как старых образцов МБР, так и новых, громких для российской пропаганды названий может завершиться ядерной катастрофой на территории самой же РФ. С другой стороны, разве же не Путин обещал бомбить Воронеж? Возможно, это будет первое его обещание, которое президент России сдержит впервые за 26 лет нахождения у власти.

Реальная угроза странам НАТО

Воинственная риторика в сторону стран НАТО от России уже давно стала будничным явлением, и сезонные обострения у медийной машины РФ имеют четкую последовательность и предсказуемость.

После проведения парада 9 мая Москва вынуждена была по всем фронтам демонстрировать уверенность и силу, ведь вымоленное перемирие пошатнуло ее и без того ушатанные позиции на мировой арене. А единственный оставшийся инструмент устрашения у Москвы – это ядерное оружие.

Но от абстрактных угроз, раздражающих партнеров России больше, чем она запугивает мировое сообщество, агрессор может перейти к реальным – а таковыми может стать полноценная общевойсковая наступательная операция.

Причем если не учитывать сценарий вторжения в Украину с территории Беларуси, то следует брать в расчет сразу четыре вероятных сценария против стран ЕС, а именно:

– вторжение в Литву;

– вторжение в Латвию;

– вторжение в Эстонию;

– вторжение сразу в эти три страны Балтии.

И эти угрозы конвенционной войны против вышеперечисленных стран НАТО куда реальнее и осязаемей, нежели абстрактное бряцанье ядерной дубинкой. Причем реализовать такой сценарий Кремль может намериться уже в этом году, после проведения выборов в Госдуму.

Нападение на страны НАТО выглядит не настолько бессмысленным, если исходить из логики Путина, и дает ему возможность решить сразу несколько задач (при благоприятном стечении обстоятельств).

Первая задача – отвлечение внимания россиян от токсичной темы войны в Украине и концентрация его на победоносной операции против НАТО.

Вторая задача – создание для ЕС и НАТО шоковой ситуации, паники и хаоса угрозой выхода российских войск за пределы нового театра боевых действий, стран Балтии, на общеевропейский оперативный простор. Это позволит Кремлю шантажировать Брюссель условием: "Мы остановимся там, где мы есть, а вы прекращаете помощь Украине".

Это игра ва-банк, на которую Путин вполне может пойти в случае провала летней наступательной кампании (а она провалится) и победы "Единой России" на осенних выборах (а она "победит").

Причем для проведения такой операции на стартовом этапе концентрация российских сил и средств будет вполне достаточной в пределах трех общевойсковых армий или суммарно около 150 тыс. личного состава – чтобы в короткосрочной перспективе достигнуть ситуативного успеха, такого как:

– прорыв на Тарту и Нарву с выходом на Таллинн;

– отрезание как минимум по трассе А13 восточной Латвии;

– изоляция Вильнюса и Каунаса или выход на Калининградскую область РФ по Сувалкскому коридору с создание фланговых зон контроля.

Но в этом сценарии эффект успеха для Кремля ситуативный и короткосрочный, поскольку в долгосрочном противостоянии поражение России неизбежно и более того – чревато крахом режима Путина.

Тем не менее, игра ва-банк именно по такому шаблону куда вероятнее, чем весь мир в ядерный пепел по версии пропагандистов, любящих дешевый и бездумный хайп, но забывающих упомянуть важное обстоятельство: ответный удар и чрезмерное истощение, а также ненадежность российской ПВО.

Выводы

Применение Россией ядерного оружия в конфликте с НАТО сведено к минимуму на уровне аналогичного применения против Украины, а возможно, даже ниже из-за рисков ответных ударов силами Альянса.

При этом если система противовоздушной обороны стран НАТО имеет достаточно высокую вероятность противодействия российским ракетным ударам, ответные, зеркальные удары НАТО по территории России российское ПВО вряд ли сможет нейтрализовать без куда худших последствий.

Ядерная риторика в исполнении РФ была, есть и будет оставаться исключительно попыткой устрашения и самоуспокоения, подобно эффекту плацебо.

Если говорить о реальных угрозах НАТО, то со стороны России они носят исключительно конвенционных характер, причем касаются рисков для стран, имеющих наименьший потенциал противостояния и сдерживания армии РФ.

Но любой успех на поле боя российских войск будет иметь ситуативный, короткосрочный эффект, который при затяжном противостоянии быстро исчерпает себя и обернется для РФ катастрофой.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".