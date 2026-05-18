'Часть большого плана': дипломат объяснил, что означают ядерные военные учения армии РФ в Беларуси

Демонстративные военные и ядерные учения России и Беларуси являются частью более широкой стратегии Кремля перед возможным летним наступлением на фронте в Украине. Москва пытается создать дополнительную угрозу с северного направления, чтобы заставить Киев перебрасывать войска и ресурсы от основной линии боевых действий.

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол, советник директора Национальный институт стратегических исследований Андрей Веселовский в комментарии Укринформ.

Россия пытается оттянуть украинские силы от фронта

По словам дипломата, российский диктатор Владимир Путин готовит масштабное летнее наступление.

Веселовский отметил, что российские войска уже проводят наступательные действия вдоль различных участков фронта, пытаясь выявить слабые места украинской обороны.

"Поставлена задача летом прорвать фронт, чтобы к осени существенно изменить ситуацию на поле боя", – заявил дипломат.

По его мнению, именно поэтому Москва параллельно пытается создать дополнительную угрозу с территории Беларуси.

"Чтобы этого достичь, надо максимально оттянуть внимание и силы Украины от фронта. Итак, открывается так называемый белорусский фронт", – отметил Веселовский.

Ядерные учения и активность в Беларуси – часть стратегии РФ

Дипломат обратил внимание на несколько факторов, которые, по его словам, формируют "большую картину" российской стратегии.

В частности, он напомнил об использовании Россией белорусской территории для полетов ударных дронов по Украине. По его словам, там могут работать ретрансляторы, которые помогают управлять беспилотниками.

Кроме того, в Беларуси проходят весенние сборы офицеров запаса, которые в этом году сопровождаются значительно более активной информационной кампанией.

"В-третьих, объявлено о военных ядерных учениях. Все это укладывается в большую картину того, что украинцы должны немедленно позаботиться о своем северном фронте", – пояснил Веселовский.

По его мнению, Россия рассчитывает, что Украина будет вынуждена перебросить часть войск с ключевых направлений.

Лукашенко не заинтересован в прямом вступлении в войну

Комментируя вероятность нового наступления с территории Беларуси, дипломат заявил, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко понимает риски такого сценария.

Веселовский обратил внимание, что экономика Беларуси в значительной степени зависит от нескольких крупных промышленных объектов, в частности Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

"Если с территории Беларуси будет нападение на Украину, для уничтожения этого завода будет достаточно нескольких десятков дронов", – отметил дипломат.

Он убежден, что Лукашенко и часть белорусского руководства осознают возможные последствия прямого втягивания в войну.

Однако Веселовский отметил, что в Беларуси есть не только много российской агентуры, но и собственных агентов влияния, поэтому ситуация действительно сложная.

Украине нужно усиление ПВО

По мнению дипломата, главной задачей Украины сейчас является недопущение прорыва фронта во время возможного российского наступления.

В то же время он подчеркнул, что ключевой помощью от международных партнеров должно стать усиление украинской противовоздушной обороны.

"Если оборудования и средств поражения будет достаточно, чтобы защитить наши собственные производства и линии обороны, то наш фронт удержится. Наши европейские коллеги это понимают, что не мешает нам повторять это снова и снова. Потому что людям свойственно забывать – они начинают думать о Си Цзиньпине, о Трампе, а тут "под носом" огромная угроза – россияне идут в решающее наступление. Это надо понимать", – подытожил Веселовский.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая в Беларуси начались учения по боевому применению ядерного оружия с участием ракетных войск и авиации. Тренировки проводятся в рамках повышения готовности вооруженных сил к использованию современных средств поражения.

