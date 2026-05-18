'Украинские дальнобойные санкции действительно работают': разведка получила новые российские документы с оценкой потерь РФ от войны, – Зеленский

Украинская разведка получила российские документы с новыми оценками потерь страны-агрессора от войны. Согласно свежим данным в РФ зафиксировано уменьшение количества активных нефтяных скважин и нефтепереработки минимум на 10 %.

Видео дня

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил по результатам совещания с первым заместителем председателя Службы внешней разведки Украины Олегом Луговским. Он отметил, что дальнобойные санкции украинской стороны дают результаты.

"Наша Служба внешней разведки Украины получила новые российские документы с оценкой потерь страны-агрессора от войны. И важно, что это именно российская внутренняя оценка, которую они пытаются скрыть и от мира, и от внутренней российской аудитории", – написал глава государства.

Первым существенным индикатором, по оценке Зеленского, стало сокращение количества активных нефтяных скважин в России. В частности, одна из российских нефтяных компаний, которая не входит в число крупнейших, уже была вынуждена остановить работу примерно 400 таких объектов.

"Учитывая специфику российской нефтедобычи, это ощутимые потери, поскольку перезапуск скважин в России значительно сложнее, чем в других нефтедобывающих странах" – говорится в сообщении.

Второй индикатор, добавил украинский лидер, – это сокращение нефтепереработки минимум на 10% только за несколько месяцев уже в этом году.

"Видим, что наши украинские дальнобойные санкции действительно работают, и будем это направление наших активных действий наращивать", – подчеркнул он.

Дополняется...