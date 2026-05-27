Оккупанты ударили по Николаевке в Донецкой области: погибли пять человек, есть раненые
Российские оккупанты нанесли удар по Николаевке Донецкой области. В результате террористической атаки погибли 5 человек, еще двое – получили ранения.
Также зафиксировано повреждение частных и многоквартирных домов. Об этом утром 27 мая сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
Оккупанты не прекращают атаковать прифронтовые регионы
"В Николаевке 5 человек погибли и 2 ранены, повреждены 5 частных домов, 3 многоэтажки и 3 админздания", – говорится в сообщении.
По словам Филашкина, под вражескими обстрелами оказались сразу несколько районов Донецкой области.
В Покровском районе в Доброполье зафиксировано повреждение административного здания.
В Краматорском районе в Маяках Святогорской громады разрушен частный дом, в Славянске также повреждено жилье.
В Беленьком Краматорской громады в результате обстрела ранен человек, в Новодонецком повреждено админздание, в Знаменовке Александровской громады – автомобиль, а в Дружковке – частный дом.
В Бахмутском районе повреждения получили частные дома в Резниковке и Свято-Покровском Сиверской громады.
"Всего за сутки россияне 18 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области", – отмечается в сообщении.
Напомним, в ночь на среду, 27 мая, Россия устроила массированную дроновую атаку на Чернигов. В городе раздавались взрывы, под ударом оказались деревообрабатывающее предприятие, логистическая компания и критическая инфраструктура областного центра.
Как сообщал OBOZ.UA, 26 мая россияне в очередной раз атаковали Запорожье. В результате вражеского удара пострадали 15 жителей областного центра, среди них младенец. Также взрывная волна повредила здания и автомобили.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!