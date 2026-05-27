Storm Shadow выжигает штабы, Силы обороны валят НПЗ и логистику: российский тыл сыпется от Мариуполя до Самары.

В средних и глубоких тылах российской армии продолжается системное уничтожение логистики, связи и управления, что подтверждается массированными верифицированными ударами Сил обороны Украины в период с 21 по 26 мая 2026 года.

Главным событием, которое парализовало нефтепереработку центральной России, стала полная остановка Сызранского НПЗ в Самарской области после атаки украинских беспилотников 21 мая. По данным двух источников агентства Reuters в отрасли, критические повреждения получила установка первичной переработки нефти, которая обеспечивала более 70% производственных мощностей этого предприятия, что делает невозможным его работу в обычном режиме как минимум в течение месяца ремонта.

Компания "Роснефть" трусливо проигнорировала запросы на комментарии, тогда как местные оккупационные власти подтвердили ликвидацию двух человек на территории города. Проектная мощность расположенного на Волге Сызранского НПЗ составляет 8,5 млн тонн нефти в год или около 170 000 баррелей в сутки, а в 2024 году завод реально переработал 4,3 млн тонн сырья, выдав на рынок 1,5 млн тонн дизельного топлива, 800 000 тонн бензина и 700 000 тонн мазута.

Этот удар не является единичным, поскольку Московский и Рязанский НПЗ аналогично остановили переработку нефти после успешных атак 17 и 15 мая соответственно, фактически парализовав топливную индустрию центральной РФ. Спутниковые снимки Рязанского НПЗ, опубликованные аналитиком Гарбуз из Dnipro OSINT, демонстрируют тотальные попадания по установкам первичной переработки, эстакадам и резервуарам, что вывело из строя от 90% до 100% перерабатывающих мощностей завода.

Процесс добивания топливной инфраструктуры продолжился 25-26 мая подрывом линейной производственно-диспетчерской станции "Ярославль-3", которая обеспечивала экспортные потоки и работу Московского топливного кольца, а также масштабным пожаром на нефтебазе возле села Кандры в Башкирии. Следствием этой паники стал официальный шаг российского правительства, которое из-за тотальной неспособности защитить небо ввело полный запрет на полеты малой авиации, бизнес-джетов и нерегулярных вертолетных рейсов над всей центральной частью страны на высоте до 5100 метров, о чем свидетельствуют карты ограничений, обнародованные ресурсом WarTranslated.

Параллельно с экономическим удушением происходит методичное отрезание гнилых голов российского генералитета и офицерского состава на оккупированных территориях. В ночь на 26 мая, сразу после того, как 25 мая украинские Воздушные силы с помощью крылатых ракет Storm Shadow полностью разнесли стратегический пункт управления и связи оккупантов в Луганской области, дальнобойные средства Генштаба ВСУ осуществили массированное выжигание командного звена на Донецком и Запорожском направлениях. Было верифицировано полное уничтожение командного пункта врага в Очеретино Донецкой области и пункта управления полка в Верхней Кринице Запорожской области. Также ликвидированы пункты управления БПЛА в районах Нестерянки и Новогродовки, взорваны склады с беспилотниками и материально-техническими средствами в Новопетриковке, уничтожена база обеспечения в самом Донецке и взорвана железнодорожная цистерна с топливом в районе Дебальцево.

Тактика использования ракет Storm Shadow и отечественных разработок вроде "Фламинго" базируется на применении противобункерных двойных боевых частей, где первый заряд пробивает железобетонное укрепление, а этот второй взрывается непосредственно внутри помещения, что гарантирует стопроцентное уничтожение всего старшего офицерского состава и оборудования внутри зданий. Ранее аналогичным образом семью точными попаданиями до нуля был ликвидирован ведущий российский завод микроэлектроники "Кремний Эл".

Чтобы обеспечить беспрепятственный проход ударных средств, ВСУ системно выбивают разведывательный контур ПВО врага, ярким свидетельством чего является уничтожение 24 мая современной российской РЛС дальнего обнаружения "Ниобий-СВ" в Ярске Луганской области. Этот комплекс метрового диапазона с высокой помехозащищенностью создавался специально для обнаружения малозаметных низколетящих целей, но был взорван в хлам низколетящим украинским беспилотником типа "Харнет" или "Булава", что доказывает полный крах эшелонированной противовоздушной обороны оккупантов.

Главный ужас для российского штурмового мяса заключается в переходе ВСУ к массированной воздушной блокаде в среднем тылу. OSINT-исследователь Клеман Молен (Clement Molin) зафиксировал и геолоцировал не менее 125 украинских ударов по российской логистике на оперативную глубину за май, причем ключевая концентрация приходится на южный коридор: трассу Таганрог—Мариуполь, участки к северу от Мариуполя, а также окрестности Бердянска и Мелитополя. Пилоты первого корпуса Нацгвардии Украины "Азов" фактически сформировали гигантский воздушный коридор смерти вдоль всего Азовского побережья от Волновахи через Мариуполь до российского пограничного КПП "Веселая Вознесенка". Этот пункт расположен в 200 километрах от линии фронта, а украинские ударные платформы "Хорнет", RAM 2X и FP2 преодолевают более 250 километров, запускаясь из глубокого тыла Сил обороны. Технически это обеспечивается или радикальной модернизацией дронов путем использования облегченных конструкций, экономных двигателей, увеличенных батарей и аэробаллистического планирования, или, что значительно реальнее и дешевле, массовым запуском малозаметных высотных аэростатов, которые дрейфуют за воздушными потоками и перебрасывают целые табуны SuperFPV. Эти беспилотники действуют как воздушные мины-перехватчики, системно выжигающие дорожное движение врага. Только на отдельных отрезках в пару сотен метров фиксируются полностью сожженные бензовозы и по три пораженные крупнотоннажные фуры обеспечения.

Издевательство над логикой войны, которое демонстрирует российское командование, подошло к своему закономерному финалу. Российская террористическая саранча привыкла воевать количественной массой, однако в условиях современной технологической войны ВСУ превратили эту самую массу в их главную смертельную уязвимость. Чем больше грузовиков, техники и материального снабжения оккупанты стягивают на юг, тем больше жирных целей получает Украина. Оккупированный юг от Приазовья до Крыма превращается в пространство тотального логистического выгорания, где Крым становится аналогом "Чернобаевки 2.0" из-за полного отсутствия места для маневра ПВО и складов. Когда оккупационные подразделения теряют единую связь с командными пунктами, где сидели полковники и майоры, вся военная машина парализуется и становится на паузу, поскольку обезличенное российское стадо не может действовать самостоятельно без нагоняй и матерного окрика сверху. Внутренняя гниль российской армии достигла предела, когда командиры сознательно обнуляют собственный личный состав, отбирая у них зарплатные карточки, чтобы положить миллионы в собственные карманы, пока очередной безымянный контрактник превращается в украинский чернозем, а его тупая вдова в глухой провинции радуется пельменям или однокомнатной квартире, полученной за утилизированные кости мужа. Пока начальник Генштаба РФ Герасимов берет Купянск исключительно в своих лживых бумажных отчетах, реальное продвижение оккупантов в мае упало до абсолютного минимума, а картографические кредиты приходится оплачивать тысячами трупов ежедневно, поскольку на кону стоит исключительно шкурная репутация генералов.

Известный OSINT-исследователь Andrew Perpetua отмечает, что технологии ударов на 100-150-250 километров, которые разрабатывались в течение последних двух лет, наконец массово и практически одновременно достигли передовой. Российская армия столкнулась с технологическим тупиком, против которого не существует противодействия: ни мобильные огневые группы, ни окопный РЭБ, ни антидронные сетки над дорогами не способны остановить массовую дешевую воздушную блокаду ВСУ, а создание собственных дронов-перехватчиков потребует от россиян колоссального перераспределения ресурсов, которое явно ослабит их фронтовые операции. Более того, Министерство обороны Украины официально сообщило о завершении самой масштабной за время войны закупки 155-мм дальнобойных артиллерийских снарядов у шести компаний со скидкой в 16%, что сэкономило миллиарды бюджетных гривен и гарантирует бесперебойный вынос врага в течение всего 2026 года. Эта успешная конкурентная схема уже становится основой для масштабных закупок в сфере FPV, middle и deep-strike платформ, что обеспечит геометрический рост количества средств поражения.

Инфантильные попытки Москвы выдать свои удары, включая третий запуск баллистического "Орешника", за ничтожные "акты возмездия" выглядят смехотворно, ведь именно Россия начала эту агрессию и получает абсолютно законную реакцию в ответ на собственные преступления. При этом Украина ведет войну благородно, выжигая исключительно легитимные военные объекты, корабли, фабрики, НПЗ и штабы, хотя давно имеет техническую возможность применить тяжелые платформы типа FP-5 с тонной взрывчатки непосредственно по российскому мирняку.

Неумолимая прогрессия войны доказывает: если в 2022 году удары Украины были слабее 2023-го, а в 2024-м слабее 2025-го, то сегодня, в 2026 году, масштаб разрушений в России по кумулятивному эффекту уже превосходит возможности Кремля. Российский тыл неотвратимо рухнет под ударами средней и большой дальности, а оккупационные войска будут вынуждены позорно бежать со всех захваченных территорий, поскольку без топлива, связи, лекарств и командования их хваленая масса превращается в обычное гниющее сборище бомж-террористов.