Войска РФ атаковали Одесскую область: пострадали люди, повреждены дома, 'Новая почта' и магазин

Днем среды, 27 мая, российские захватчики беспилотниками нанесли удар по Одесской области. В результате вражеской атаки пострадали по меньшей мере 8 человек, среди которых – один ребенок.

Также известно, что из-за попадания дрона повреждены дома, одно из отделений "Новой почты" и магазин. Подробности рассказал глава Одесской ОГА Олег Кипер.

РФ ударила по объектам гражданской инфраструктуры

"Враг целенаправленно атаковал ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру нашего региона", – написал чиновник.

Так, в Одесском районе из-за попадания БПЛА повреждены жилые дома, отделение "Новой почты" и продуктовый магазин. Также в результате атаки вспыхнули несколько автомобилей.

"К сожалению, пока известно о четырех пострадавших", – говорится в сообщении.

Пострадавшие – двое мужчин и две женщины от 38 до 65 лет. Два человека находятся в тяжелом состоянии, другие – в состоянии средней тяжести. Они получают всю необходимую помощь от медиков.

Впоследствии стало известно, что количество пострадавших, из-за атаки по Одесскому району, увеличилось до 5 человек.

По состоянию на 15:04 количество пострадавших возросло до 8 человек, среди них – один ребенок.

"Экстренные и коммунальные службы ликвидируют последствия атаки. Правоохранители документируют очередное военное преступление РФ против гражданского населения", – отметил Кипер.

Напомним, 27 мая оккупанты нанесли удар по Николаевке Донецкой области. В результате террористической атаки погибли 5 человек, еще двое – получили ранения. Из-за действий врага повреждены 5 частных домов, 3 многоэтажки и 3 админздания.

Как сообщал OBOZ.UA, поздно вечером 25 мая РФ атаковала Одессу, в результате чего были повреждены объект инфраструктуры, жилые дома и учебное заведение. Из-за удара по меньшей мере один человек погиб, есть пострадавшие.

