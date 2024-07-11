Оккупанты ударили по Харьковщине, есть прилет по территории предприятия: пострадали четверо мужчин

Российские оккупационные войска утром четверга, 11 июля, ударили по Купянщине Харьковской области. Прилет произошел по территории предприятия, в результате чего пострадали четверо мужчин.

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Об этом рассказал глава Купянской РГА Андрей Канашевич. По его словам, КАБ попали по Куриловской общине в Купянском районе.

"Под утро были обстрелы КАБами – они прилетели по Курылевской общине, в 5 утра были первые прилеты, вторые прилеты были в 6 утра. В результате этого прилета есть поврежденные дома, попадание по территории сельскохозяйственного предприятия, где пострадали четыре человека - один из них получил тяжелые ранения. Три человека госпитализированы", – рассказал председатель Купянской РГА.

Андрей Канашевич добавил, что вчера под обстрелами был Купянск, из-за чего обесточены несколько улиц. В настоящее время там ведутся восстановительные работы.

Кроме того, он рассказал, что на линии столкновения, от Сеньковки до Петропавловки, Табаевки, Песчаной и Берестовой, продолжаются активные боевые действия. Каждый день враг атакует, пытаясь прорвать оборону Вооруженных Сил Украины. Это ощущается даже в Купянске, где слышна канонада от разрывов возле Петропавловки.

Напомним, что днем, в среду, 10 июля, город Вознесенск на Николаевщине подвергся российским обстрелам. Погиб один человек, еще восемь пострадали, у всех состояние средней тяжести. Среди раненых – мэр Вознесенска Евгений Величко.

Также оккупанты обстреляли Харьковщину. Российская армия нанесла не менее шести ударов по населенному пункту Слатино Дергачевской общины из неизвестного типа оружия. Погибла местная жительница.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 8 июля страна-террорист Россия устроила массированную атаку на Украину. Враг обстрелял ракетами Киев, Днепр, Кривой Рог и другие города. По состоянию на 23:00 было известно о 37 погибших и более 170 раненых.

В столице российская ракета попала в детскую больницу "Охматдет". Кроме больницы, повреждены и другие объекты, в том числе полностью разрушен один из подъездов многоквартирного дома.

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