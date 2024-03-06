Оккупанты ударили по Харьковщине и Донетчине, есть разрушения и раненый. Фото

Ночью 6 марта российские оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре села Мартово Чугуевского района Харьковской области и городу Покровск Донецкой области. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома. Пострадал человек.

О последствиях обстрелов сообщили в Telegram Харьковская областная прокуратура и глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Враг запускал ударные дроны и ракеты.

Обстрел Харьковщины

Атака на село Мартово была совершена около 01:10. Под огнем оказались здания детского сада и лицея. К счастью, обошлось без пострадавших.

Правоохранители документируют последствия военного преступления. На территории собраны обломки 4-х ударных БПЛА.

Чугуевская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Украины).

Атака на Донетчину

Также около 01:00 россияне запустили четыре ракеты С-300 по Покровску. В результате атаки один гражданский получил легкие ранения. Повреждены 11 многоэтажек, 3 частных дома и 3 админздания.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 6 марта российские оккупационные войска атаковали дронами-камикадзе типа Shahed город Сумы. В областном центре есть три прилета – все они в разных частях города.

– 6 марта оккупанты атаковали Одесскую область дронами-камикадзе типа Shahed, раздавались взрывы. Громко было, в том числе, и в областном центре, после чего часть Одессы осталась без света.

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