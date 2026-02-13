Оккупанты ударили по Харьковщине: погибла женщина, среди пострадавших – ребенок. Фото

В ночь на пятницу, 13 февраля, российские военные атаковали Харьковскую область. В результате ударов беспилотников погибла женщина, еще два человека пострадали, среди них – ребенок.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Начато досудебное расследование.

"Войска РФ атаковали населенные пункты на Харьковщине: один человек погиб, есть пострадавшие", – говорится в сообщении.

Было две волны атак

По информации следствия, около 05:30 вражеский FPV-дрон ударил по территории частного домовладения в селе Рассоховатое Куньевской громады Изюмского района. В результате атаки погибла женщина.

Кроме того, около 00:25 два беспилотника, предварительно типа "Герань-2", атаковали поселок Золочев. Из-за ударов повреждены помещения неработающей автошколы, более десяти жилых домов и автомобили.

Острую реакцию на стресс испытали 9-летняя девочка и 67-летняя женщина, им оказали помощь на месте.

"Под процессуальным руководством Изюмской и Богодуховской окружных прокуратур Харьковской области начато досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупационные войска совершили атаку по Краматорску в Донецкой области. Попадание пришлось по жилому дому, где жила семья. В результате вражеских действий погибли трое братьев, их мама и бабушка получили ранения.

Как писал OBOZ.UA, вечером 12 февраля в Одессе и области прогремели взрывы. Враг устроил массированный удар; пострадали шесть человек, есть жертва, под ударом были порт, автосалон и дома. Также зафиксировано попадание в две многоэтажки.

