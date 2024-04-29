Оккупанты ударили по Херсонщине, погиб мужчина

Войска России утром 29 апреля ударили по селу Кизомыс Херсонской области. Вследствие атаки погиб 60-летний мужчина, который был на огороде.

Об обстреле сообщили в Херсонской областной военной администрации. "Местного жителя скорая доставляет в больницу в тяжелом состоянии. Он получил взрывную травму и ранение ноги", – сообщили там по состоянию на 12:24.

В 13:05 руководитель ОВА Александр Прокудин сообщил, что раненый умер по дороге в больницу. По словам Прокудина, враг бил по жилым домам.

"Тяжелые травмы получил 60-летний местный житель. К сожалению, ранения оказались смертельными. Сердце мужчины остановилось по дороге в больницу. Мои соболезнования родным погибшего…" – говорится в сообщении чиновника.

В Херсонской областной прокуратуре информировали, что оккупанты ударили по Кизомысу около 11:30.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, связанного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, накануне враг накрыл огнем 17 населенных пунктов Херсонской области, включая Херсон. Ранения получили четверо человек.

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