Оккупанты обстреляли Херсонщину: ранения получили четыре человека. Фото

Российские оккупанты за прошедшие сутки продолжали терроризировать население деоккупированной части Херсонщины обстрелами. Под вражеским огнем находились 17 населенных пунктов региона, включая облцентр.

Разрушения получили многоэтажные и частные дома, объект критической инфраструктуры, здание высшего учебного заведения и детсада, ранены четыре гражданских. Подробности сообщили в полиции Херсонской области.

По данным правоохранителей, на протяжении 27 апреля российские оккупационные войска покрывали огнем такие населенные пункты как Херсон, Антоновка, Кизомыс, Инженерное, Станислав, Садовое, Токаревка, Молодежное, Приднепровское, Велетенское, Днепровское, Берислав, Костырка, Новоберислав, Михайловка, Гавриловка и Казацкое. Ранения получили четверо гражданских.

Так, днем 27 апреля оккупанты из артиллерии ударили по Станиславу. Там повреждения получил частный дом. Ранена 21-летняя девушка. Медики оказали ей помощь на месте, обошлось без госпитализации.

А в Казацком сразу трое гражданских были ранены в результате атаки российского FPV-дрона.

"В Казацком российские военные атаковали дроном-камикадзе типа FPV гражданский легковой автомобиль: пострадали трое мужчин в возрасте 40, 47 и 53 лет. У них минно-взрывные травмы и огнестрельные осколочные ранения", – сообщили в полиции.

Всего за сутки российскими обстрелами поврежден детский сад в Бериславе, здание высшего учебного заведения в Херсоне, объект критической инфраструктуры, два автомобиля, две многоэтажки и восемь частных домов.

Полицейские в регионе за сутки открыли 31 производство по ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, накануне в полиции заявили, что в течение 26 апреля в Херсонской области армия РФ убила мужчину и ранила еще 8 человек. Среди них – спасатель, прибывший тушить пожар и попавший под повторный обстрел захватчиков.

Также сообщалось, что во время атаки в ночь на 28 апреля Россия применила дроны неустановленного типа. Силы ПВО сбили один из пяти таких БПЛА, а также все четыре "Шахеда".

В Силах обороны юга предполагают, что с помощью этих дронов оккупанты выискивают объекты для возможных атак.