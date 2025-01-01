Оккупанты ударили по Херсону в первый день нового года: есть погибший и раненая

Российские войска с утра 1 января обстреливают Херсон. Под вражеским огнем оказался Днепровский район города.

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В результате российских обстрелов погиб мужчина, есть также пострадавшая. Об этом рассказал глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

По его словам, по Днепровскому району Херсона захватчики открыли огонь около 10 часов утра.

"В результате этого обстрела получила минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение 76-летняя женщина", – отметил Мрочко.

Пострадавшая госпитализирована. Ее обследуют медики.

Около 10:30, рассказал Мрочко, Днепровский район снова оказался под обстрелом. На этот раз оккупанты убили человека.

"Первое новогоднее утро стало последним для херсонца, личность которого сейчас выясняют. Российские террористы обстреляли Днепровский район около 10.30. Мужчина был в помещении и получил травмы, несовместимые с жизнью", – отметил чиновник, выразив соболезнования родным и близким убитого Россией херсонца.

По словам Мрочко, погибшему мужчине было всего 23 года.

"Погибший парень – волонтер, который был героическим человеком и постоянно помогал нам в восстановлении общества. Не простим", – добавил он.

Напомним, утром 1 января оккупанты также атаковали Киев дронами. В столице в результате падения обломков возникли пожары, есть разрушения. По состоянию на 11:30 известно об одной погибшей и шести пострадавших.

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