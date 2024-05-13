Оккупанты ударили по Инженерному в Херсонской области: пострадал мужчина

Утром 13 мая российская террористическая армия нанесла удары по Херсонской области. Под вражеским огнем оказался населенный пункт Инженерное.

Вследствие обстрела ранения получил 74-летний мужчина. Об этом в Telegram сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

По его словам, оккупанты открыли огонь с временно оккупированного левобережья по Херсонской городской территориальной громаде после 6:00 утра. В поселке Инженерное мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение ноги.

Пострадавшего госпитализировали, его состояние оценивается как средней тяжести. В момент удара со стороны российских оккупационных войск мужчина находился на улице.

Также Мрочко отметил, что Херсонская городская территориальная громад за минувшие сутки была обстреляна российскими оккупационными войсками 7 раз. Прилеты были зафиксированы в Херсоне, Садовом и Антоновке. В областном центре путинские захватчики атаковали частный дом.

В то же время глава ОВА Александр Прокудин сообщил, что за сутки 12 мая российские войска из артиллерии и авиации обстреливали населенные пункты Садовое, Станислав, Антоновка, гигантское, Берислав, Новоберислав, Михайловка, Львово, Ольгино и город Херсон. Также враг нанес ракетный удар по Высокопольской громаде.

Захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 4 частных дома. Было зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры и сотовую башню. К счастью, за прошедшие сутки обошлось без пострадавших.

Напомним, 12 мая россияне совершили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины, было зафиксировано 157 взрывов. Ночью и утром враг продолжил бить по области, вследствие атак погиб мужчина, еще три человека ранены.

Ранее сообщалось, что 12 мая страна-агрессор шесть раз атаковала Никопольщину на Днепропетровщине. Во время обстрелов был поврежден частный дом и газопровод.