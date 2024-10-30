Оккупанты ударили по кладбищу на Сумщине: погибла женщина, ранен мужчина

Российские войска нанесли авиаудар по кладбищу Хотинской общины на Сумщине. В результате обстрела погибла 73-летняя женщина, а 42-летний мужчина получил ранения.

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Об этом сообщили в прокуратуре Сумской области. Атака произошла 30 октября в 10:00.

"По данным следствия, 30 октября 2024 года, около 10:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты нанесли авиаудара, по предварительным данным, управляемой авиабомбой по гражданской инфраструктуре Хотинской общины Сумского района", – говорится в сообщении.

Управляемая авиабомба попала на территорию местного кладбища.

"В результате чего погибла 73-летняя женщина, 42-летний мужчина получил ранения", – добавили в прокуратуре.

Следователи Сумского районного управления полиции начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Прокуроры тщательно документируют последствия этого обстрела.

Напомним, ночью россияне атаковали Киев "Шахедами". В столице раздались взрывы, девять человек пострадали. В Соломенском районе возникли пожары в результате падения обломков дрона.

Также сообщалось, что оккупанты обстреляли Херсон и повредили газопровод. В результате атаки целый район остался без газоснабжения.

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