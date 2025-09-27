Оккупанты ударили по критической инфраструктуре Винницкой области: фото с места

В ночь на 27 сентября российская оккупационная армия осуществила очередную атаку дронами по Винницкой области. Целью путинских террористов стал объект критической инфраструктуры.

Также на территории региона поврежден жилой дом. Об этом в Telegram сообщила глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

Подробности атаки

По информации областной администрации, в результате массированной вражеской атаки было зафиксировано попадание в критическую инфраструктуру. В жилом доме повреждено остекление окон и крыша. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Также в ОВА отметили, что после атаки в регионе останавливали движение поездов, однако по состоянию на утро железнодорожная инфраструктура работает в штатном режиме.

В пресс-службе ГСЧС Украины проинформировали, что пожар, который возник в результате обстрела, оперативно ликвидировали спасатели. В ведомстве подтвердили, что никто в результате происшествия не пострадал. К ликвидации пожара привлекалось более 30 пожарных и 8 единиц техники.

По информации очевидцев, взрывы слышали в Тульчинском районе. При этом в "Укрзалізниці" ничего не сообщали о повреждении железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области.

Напомним, в Одесской области под ударом оказалась железнодорожная инфраструктура. В УЗ заявили о повреждениях. При этом ни железнодорожники, ни пассажиры не пострадали: поезда в разгар ударов остановили на безопасном расстоянии от места прилетов. Сейчас ряд поездов курсирует с опозданием.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 26 сентября, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что в 800 метрах от Пивденноукраинской АЭС взорвался дрон. В результате взрыва образовалась большая воронка, повреждены здания поблизости и ЛЭП, выбиты стекла в транспортных средствах, припаркованных рядом. Сама АЭС не пострадала.

