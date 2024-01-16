Оккупанты ударили по Николаевщине, из-под завалов спасли женщину и двоих детей

В течение суток 15 января российская террористическая армия нанесла серию артиллерийских ударов по населенным пунктам Николаевской области. В результате военных преступлений среди мирных жителей есть пострадавшие.

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Враг целенаправленно обстреливал жилые дома. Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, утром 15 января около 8:47 враг наносил артиллерийские обстрелы по населенному пункту Куцурубской громады. В этом случае обошлось без пострадавших.

Меньше чем через час путинские террористы ударили из артиллерии по селу Днепровское Куцурубской громады. В результате обстрела был поврежден жилой дом.

Спасателям пришлось деблокировать из-под завалов троих людей – женщину и двух детей. В ОВА сообщили, что одну девочку госпитализировали, а другим раненным медицинская помощь оказывается амбулаторно. Состояние пострадавших удовлетворительное.

Также в течение суток войска РФ наносили артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших в результате этого обстрела нет.

Напомним, утром 15 января российские террористы продолжили обстреливать населенные пункты Херсонской области. Под вражеский обстрел попала гражданская инфраструктура в селе Станислав.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска обстреляли поселок Нью-Йорк Донецкой области. Захватчики сбросили на населенный пункт две управляемые авиабомбы, а также попали ракетой в трехэтажный жилой дом.

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