Оккупанты обстреляли Станислав, под удар попали пункт скорой и дома: есть пострадавшая. Фото

Утром 15 января российские террористы продолжили обстреливать населенные пункты Херсонской области. Под вражеский обстрел попала гражданская инфраструктура в селе Станислав.

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Захватчики нанесли удары по жилым домам и по пункт скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной военной администрации.

Путинские террористы атаковали жилые дома из артиллерии. В результате обстрела в собственном доме ранения получила 69-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу.

Также под вражеский огонь попал пункт скорой помощи в селе Станислав. Вследствие военного преступления россиян был поврежден спецавтомобиль. В этом случае, к счастью, обошлось без пострадавших.

Накануне российские оккупанты также атаковали Станислав. Враг вел артиллерийский огонь по населенному пункту с территории временно оккупированного левого берега Херсонской области.

Напомним, 14 января российские оккупанты атаковали дроном-камикадзе подразделение пожарной охраны в селе Станислав Херсонской области. Четверо бойцов ГСЧС получили ранения.

Ранее сообщалось, что Херсон и другие населенные пункты области подверглись массированному вражескому обстрелу. Вследствие атак оккупантов погибли два человека.

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