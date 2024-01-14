Россияне атаковали дроном-камикадзе подразделение пожарных на Херсонщине: есть пострадавшие

Утром в воскресенье, 14 января, российские оккупанты атаковали дроном-камикадзе подразделение пожарной охраны в селе Станислав Херсонской области. Четверо бойцов ГСЧС получили ранения.

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Последствия неприятельского удара устанавливаются. Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин в Telegram-канале.

"Россияне атаковали дроном-камикадзе подразделение местной пожарной охраны в Станиславе. Ранения получили четверо пожарных", – написал он.

По его словам, у пострадавших диагностировались контузии, взрывные и черепно-мозговые травмы. Однако после оказания медицинской помощи они отказались от госпитализации.

Глава ОВА добавил, что за прошедшие сутки войска РФ 103 раза обстреливали громады Херсонской области. В частности, враг выпустил 406 снарядов из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков, БПЛА и авиации.

Среди других, 28 снарядов попали по Херсону. Под российским обстрелом находились жилые кварталы населенных пунктов области и припортовая инфраструктура. Из-за действий террористов пострадали шесть человек.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 января оккупанты тоже обстреливали Станислав. Тогда под вражеский удар попал храм великомученика Димитрия Солунского.

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