Российские военные обстреляли храм на Херсонщине. Фото

Оккупационные войска России нанесли удар по селу Станислав Херсонской области. Под вражеский обстрел попал храм великомученика Димитрия Солунского.

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Об этом 13 января сообщила пресс-служба Херсонской епархии Православной церкви Украины. Там также опубликовали фото последствий обстрела.

"От рашистских ордынцев-захватчиков снова прилетело в храм великомученика Димитрия Солунского в селе Станислав", – говорится в сообщении епархии.

Напомним, ранее в Херсонской ОВА сообщили, что за минувшие сутки противник совершил 71 обстрел Херсонщины. Вследствие агрессии РФ погибли два жителя области. По словам головы Херсонской ГВА, слышать выходы и считать прилеты стало обычным делом для херсонцев.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, на Херсонском направлении Силы обороны Украины продолжают мероприятия по расширению плацдарма на левобережье Днепра. Несмотря на потери, враг не оставляет попыток выбить наших воинов с занимаемых позиций.

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